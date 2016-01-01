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Вольф: Стюарды могут пересмотреть свое решение и наказать Феттеля еще сильнее

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Руководитель Мерседеса уверен, что штраф отменить невозможно.
Тото Вольф
Тото Вольф
Getty Images

Руководитель команды Мерседес Тото Вольф прокомментировал возможную аппеляцию Феррари по поводу решения стюардов оштрафовать Себастьяна Феттеля на пять секунд во время Гран-при Канады.

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“Штраф отменить невозможно. Стюарды, пересмотрев решение, могут вынести еще более суровое наказание. Я говорил с Маттиа Бинотто, он считает, что маневр Себастьяна не заслуживал штрафа. Я не думаю, что он на 100% прав.

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Феттель вылетел с трассы, вернулся, посмотрел в зеркало и едва не вытолкнул Хэмилтона в стену. Если бы Льюис не затормозил, была бы авария. Именно поэтому Феттеля и наказали.

Конечно, это неоднозначное решение. Но в нашем виде спорта пленных не берут“, - цитирует Вольфа газета Osterreich.

Напомним, из-за штрафа Себастьян Феттель потерял победу на Гран-при Канады. 

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Теги: Формула-1, Гран-при Канады, Тото Вольф, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон
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Источник: www.oe24.at

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