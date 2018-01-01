Переключиться на мобильную версию

Бывший гонщик Формулы-1: Боттасу будет сложно догнать Хэмилтона

Комментариев: 0
Джей Джей Лехто отметил состояние нынешних болидов Формулы-1.
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Джей Джей Лехто считает, что его соотечественник Валттери Боттас не должен думать о возможных ошибках своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.

“Конечно, битва продолжается, но если не случится ничего необычного, догнать Хэмилтона будет сложно, потребуется много гонок.

Сегодня болиды очень надежны, поэтому рассчитывать на проблемы у конкурентов не приходится“, - цитирует Лехто Iltalehti.

Смотрите также личный зачет пилотов и Кубок конструкторов.

Поделись:
Теги: Формула-1, Джей Джей Лехто, Валттери Ботас, Льюис Хэмилтон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.iltalehti.fi

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь