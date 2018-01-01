Бывший гонщик Формулы-1: Боттасу будет сложно догнать Хэмилтона

Джей Джей Лехто отметил состояние нынешних болидов Формулы-1.

Бывший гонщик Формулы-1 Джей Джей Лехто считает, что его соотечественник Валттери Боттас не должен думать о возможных ошибках своего главного соперника Льюиса Хэмилтона.

“Конечно, битва продолжается, но если не случится ничего необычного, догнать Хэмилтона будет сложно, потребуется много гонок.

Сегодня болиды очень надежны, поэтому рассчитывать на проблемы у конкурентов не приходится“, - цитирует Лехто Iltalehti.

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