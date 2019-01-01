Ферстаппен: Если мы хотим сделать машины быстрее, то давайте посадим в болиды роботов

Голландский гонщик не считает, что скорость - это не самое главное в Формуле-1.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал изменения в регламенте Формулы-1.

“Мы стали использовать более широкие болиды с большей прижимной силой. Но теперь мы теряем еще больше времени, находясь за кем-то позади.

На каждой трассе идет подсчет времени, но я не считаю, что скорость здесь самое главное. Если мы хотим сделать машины еще быстрее, то можем просто посадить в болиды роботов. Важно, чтобы Формула-1 была интересной для болельщиков“, - цитирует гонщика Telegraaf.

Также голландец недоволен тем, что при обсуждении регламента команды не думают о пилотах. По словам Макса, решение принимают “большие боссы“.

Ранее Ферстаппен рассказал, какие изменения нужны Формуле-1.