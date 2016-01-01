Росберг: Феттель заслужил штраф

Бывший чемпион мира прокомментировал скандальный эпизод.

Чемпион мира-2016 Нико Робсерг считает, что стюарды Гран-при Канады справедливо наказали пилота Феррари Себастьяна Феттеля.

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“Начнем с того, что здесь все как обычно. Когда Льюис и Феттель вместе, Льюис оказывает давление. Давление в битве Льюиса и Феттеля нарастает, и Себастьян просто совершает такие ошибки.

Давление нарастает круг за кругом, и потом Себастьян просто выезжает с трассы. Он вылетает и возвращается, крича: “У меня была грязь на шинах, я потерял контроль, я не видел Хэмилтона“.

Но Льюис был там. Правила говорят, что когда съезжаешь с трассы, нужно возвращаться на нее безопасно. Феттель мог оставить больше места, но он этого не сделал.

К сожалению, это было небезопасное возвращение на трассу. Возвращаться нужно безопасно - так что наказание в этом случае было заслуженным“, - сказал немец в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля, из-за которого он лишился победы в Канаде.