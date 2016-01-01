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Вильнев: Штраф Феттеля - позорное решение

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Бывший гонщик Формулы-1 считает наказание несправедливым.
Жак Вильнев
Жак Вильнев
Getty Images

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев отреагировал на ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, который лишил немца победы в гонке. 

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“Штраф Феттеля - это просто позор. Сразу вспомнился момент, как в шикане на Гран-при Монако в 2016 году Хэмилтон выдавил с трассы Риккардо. Тогда никого оштрафовали, хотя это было сделано специально. В этом же случае это была всего лишь ошибка Себастьяна.

Феттель возвращался на трассу, Льюис прекрасно знал, где будет болид его соперника. Он мог сбросить скорость раньше, но хотел, чтобы стюарды выписали штраф Феттелю.

Это позор, Риккардо за его оборону от Боттаса заслуживал более сурового наказания, чем Феттель“, - цитирует Вильнева SpeedWeek.

Ранее сообщалось, что Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля.

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Теги: формула-1, Жак Вильнев, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон
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Источник: www.speedweek.com

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