Риккардо: В 2016 году Хэмилтону не дали штраф в аналогичной ситуации, как у Феттеля

Австралиец вспомнил момент на Гран-при Монако.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо считает, что стюарды Гран-при Канады были неправы, когда решили наказать Себастьяна Феттеля пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение на трассу после вылета.

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“У Льюиса было не так много места, но достаточно. У меня была идентичная ситуация с Хэмилтоном в 2016 году в Монте-Карло. Ему пришлось проехать по обочине, я ехал позади него, и он почти вдавил меня в стену.

Я думаю, та ситуация была опаснее, чем в отношении него самого со стороны Феттеля. Тогда он не получил никакого штрафа. Но это было нормально, просто борьба была жесткой“, - цитирует гонщика Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля, из-за которого он лишился победы в Канаде.