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Риккардо: В 2016 году Хэмилтону не дали штраф в аналогичной ситуации, как у Феттеля

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Австралиец вспомнил момент на Гран-при Монако.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо считает, что стюарды Гран-при Канады были неправы, когда решили наказать Себастьяна Феттеля пятисекундным штрафом за небезопасное возвращение на трассу после вылета.

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“У Льюиса было не так много места, но достаточно. У меня была идентичная ситуация с Хэмилтоном в 2016 году в Монте-Карло. Ему пришлось проехать по обочине, я ехал позади него, и он почти вдавил меня в стену. 

Я думаю, та ситуация была опаснее, чем в отношении него самого со стороны Феттеля. Тогда он не получил никакого штрафа. Но это было нормально, просто борьба была жесткой“, - цитирует гонщика Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля, из-за которого он лишился победы в Канаде.

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Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Гран-при Канады
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Источник: www.auto-motor-und-sport.de

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