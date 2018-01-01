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Феррари подаст апелляцию на штраф Феттеля, из-за которого он лишился победы в Канаде

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Итальянская команда не согласна с решением стюардов.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Команда Формулы-1 Феррари заявила, что подаст апелляцию на штраф, наложенный стюардами Гран-при Канады на пилота Себастьяна Феттеля.

Согласно регламенту Формулы-1, у команды есть 96 часов на то, чтобы подать протест. Однако при этом должны быть доказательства, что апелляция содержит новые данные, которые могли бы повлиять на решение стюардов.

Напомним, Феттель финишировал первым в Канаде, но его победу присудили Льиюсу Хэмилтону. 

Дело в том, что на 48-м круге гонки стюарды наказали немецкого гонщика 5 секундами штрафа за опасное возвращение на трассу. Таким образом, штраф отбросил Феттеля на второе место в протоколе.

Ранее сообщалось, что Феттель устроил протест перед церемонией подиума на Гран-при Канады.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Гран-при Канады, Феррари
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Источник: motorsport.com

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