Вашему вниманию положение гонщиков в индивидуальном зачете.

Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2019 Getty Images

Сезон-2019. Положение пилотов в чемпионате (после 7 из 21 этапа):

1. Льюис Хэмилтон – 162 очков

2. Валттери Боттас – 133

3. Себастьян Феттель – 100

4. Макс Ферстаппен – 88

5. Шарль Леклер – 72

6. Пьер Гасли – 36

7. Карлос Сайнс-младший – 18

8. Даниэль Риккардо – 16

9. Кевин Магнуссен – 14

10. Серхио Перес – 13

11. Кими Райкконен – 13

12. Ландо Норрис – 12

13. Нико Хюлькенберг – 12

14. Даниил Квят – 10

15. Алекс Албон – 7

16. Ланс Стролл – 6

17. Ромен Грожан – 2

18. Антонио Джовинацци – 0

19. Джордж Расселл – 0

20. Роберт Кубица – 0

Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2019.