Формула-1: личный зачет пилотов в сезоне-2019
Вашему вниманию положение гонщиков в индивидуальном зачете.
Сезон-2019. Положение пилотов в чемпионате (после 7 из 21 этапа):
1. Льюис Хэмилтон – 162 очков
2. Валттери Боттас – 133
3. Себастьян Феттель – 100
4. Макс Ферстаппен – 88
5. Шарль Леклер – 72
6. Пьер Гасли – 36
7. Карлос Сайнс-младший – 18
8. Даниэль Риккардо – 16
9. Кевин Магнуссен – 14
10. Серхио Перес – 13
11. Кими Райкконен – 13
12. Ландо Норрис – 12
13. Нико Хюлькенберг – 12
14. Даниил Квят – 10
15. Алекс Албон – 7
16. Ланс Стролл – 6
17. Ромен Грожан – 2
18. Антонио Джовинацци – 0
19. Джордж Расселл – 0
20. Роберт Кубица – 0
Смотрите также положение команд в Кубке конструкторов и календарь сезона-2019.
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