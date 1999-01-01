Феттель устроил протест перед церемонией подиума на Гран-при Канады

Немец занялся перестановкой табличек с местами призеров.

Немецкий автопилот итальянской Феррари Себастьян Феттель устроил протест прям перед церемонией подиума в рамках Гран-при Канады Формулы-1.

Себастьян решил не ставить свой болид под подиумом и сперва удалился в моторхоум своей команды. После этого он возвратился, однако перед тем, как пойти в команту ожидания к Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру, немец начал переставлять таблички с местами призеров.

Феттель поставил у машины британца табличку со вторым номером, а с первым установил перед тем местом, где должен был быть его болид.

Первым в гонке финишировал Себастьян Феттель, но в протоколе он стал только вторым, а выиграл гонку Льюис Хэмилтон, который продолжил победную серию Мерседес. Штраф в 5 секунд отбросил немца на второе место.