Феттель финишировал первым в Канаде, но Гран-при выиграл Хэмилтон

Драматическая гонка, результат которой предопределили судьи.

Самой драматической в сезоне получилось Гран-при Канады в Монреале. Первым в гонке финишировал Себастьян Феттель, но в протоколе он стал только вторым, а выиграл гонку Льюис Хэмилтон, который продолжил победную серию Мерседес.

Феттель выиграл квалификацию и сохранил свое первое место после старта. Из лидеров старт не удался Боттасу, который спустился на пятое место. До первого пит-стопа Феттель уверенно лидировал, сумев до хорошее расстояние оторваться от Хэмилтона, но смена шин изменила расклад и постепенно Хэмилтон начал сокращать отставание и оказался всего в 1 секунде позади Себастьяна.

Ключевой момент случился на 48-м круге из 70, когда Феттель ошибся в 3-м повороте, и возвращаясь на трассу, едва не врезается в Хэмилтона. Феттель все же сохранил лидерство, но спустя пару кругов узнал, что стюарды наказали его 5 секундами штрафа за опасное возвращение на трассу.

Как не надеялся Феттель, но оторваться от Хэмилтона он не мог. В конце Льюис даже попытался обогнать Феттеля, чтобы выиграть чисто, но соперника не прошел.

Себ финишировал первым, но штраф в 5 секунд отбросил его на второе место. Феттель был не согласен со штрафном и сразу после финиша отправился к судьям, но маловероятно, что ему удастся что-то изменить – он сам виноват в упущенной победе. Единственное, что он мог, так это переставить таблички с номером финишировавших авто.

Добавим также, что быстрейший круг показал Боттас, который перед самым финишем получил Soft и сумел показать рекордный круг 1:13.078 с

Топ-10: Феттель (+5 секунд штрафа, 2-е место), Хэмилтон, Леклер, Боттас, Ферстаппен, Риккардо, Хюлькенберг, Гасли, Стролл, Квят