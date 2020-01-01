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Феттель выиграл поул на Гран-при Канады

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Пилот Феррари в последней попытке отобрал поул у Хэмилтона.
Феттель выиграл поул на Гран-при Канады

Пилот Феррари Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при Канады. Немец в последней попытке показал результат 1.10,240, на 0,206 секунды опередив действующего чемпионата Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из Мерседеса и на 0,68 секунды своего напарника по Феррари Шарля Леклера.

Немного сенсационно выглядит четвертое место Даниэля Риккардо, который воспользовался слабыми финальными кругами Гасли и особенно Боттаса.

Отметим, что во втором сегменте в стену чемпионов врезался Кевин Магнуссен, что оставило за бортом топ-10 Макса Ферстаппена – он будет стартовать 11-м.

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