Хэмилтон врезался в стену на второй практике Гран-при Канады

Знаменитый пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон попал в небольшую аварию во время второй практики на трассе в Монреале на Гран-при Канады.

Британский гонщик не смог справиться с управлением болида на одном из поворотов и из-за этого врезался в стену задней частью автомобиля. Серьезно пострадала задняя часть болида и колесо.

It's pretty rare to see Lewis Hamilton make a mistake like this...



...especially at a track where he's won SIX times 👀#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/kgefZbtC0Y