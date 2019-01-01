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Хэмилтон врезался в стену на второй практике Гран-при Канады

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Пилот команды Мерседес не смог справиться с управлением.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Знаменитый пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон попал в небольшую аварию во время второй практики на трассе в Монреале на Гран-при Канады.

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Британский гонщик не смог справиться с управлением болида на одном из поворотов и из-за этого врезался в стену задней частью автомобиля. Серьезно пострадала задняя часть болида и колесо.

Отметим, что Хэмилтон так и не появился на трассе после аварии. Стоит сказать, что британец показал лучшее время во время первой практики.

Напомним, Гран-при Канады состоится в воскресенье, 9-го июня. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция гонки, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при Канады, авария, практика
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