Гран-при Канады: онлайн трансляция гонки

Следите за событиями Гран-при Канады Формулы-1.

Гран-при Канады - один из самых непредсказуемых этапов в календаре Формулы-1. Гонки, проводимые на треке в Монреале, всегда невероятно захватывающие и обычно полны сюрпризов. Здесь редко можно предугадать победителя, ведь зачастую именно фавориты вынуждены отказаться от борьбы, а на подиум поднимаются гонщики, которые даже не претендовали на титул.

В Монреале мы в очередной раз в сезоне будем надеяться, что прервется гегемония Мерседес, который выиграл все шесть гонок сезона. В Канаде Мерседесу придется сложно, поскольку характеристики трассы больше подходят соперникам - много длинных прямых и меньше поворотов, где можно отыгрывать время.

Канадская трасса по своей конфигурации напоминает сразу два трека Формулы-1 - итальянский автодром Монца и городскую трассу Монако. Автодром имени Жиля Вильнева представляет собой несколько скоростных прямых, разделенных шиканами и шпилькой.

Трасса в Монреале, прежде всего, характеризуется высоким износом тормозов - серьезных торможений здесь сразу четыре. Требования к аэродинамике не столь высоки, болиды настраиваются на среднюю или низкую прижимную силу. Очень важно выбрать правильные настройки для конфигурации болидов, в особенности подвески.

Кроме того, этот трек очень требователен к мощности силовой установки. Поул не играет большой роли на данном этапе, ведь обычно по ходу гонки происходит много обгонов.

Расписание заездов

07.06 (17:00) Первая практика

07.06 (21:00) Вторая практика

08.06 (18:00) Третья практика

08.06 (21:00) Квалификация

09.06 (21:10) Гонка

В этой новости вам будет доступна онлайн трансляция гонки Гран-при Канады в воскресенье, 9 июня. Начало трансляции в 21:00 по киевскому времени.