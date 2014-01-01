Риккардо: Не хочу ничего плохого сказать о Феттеле, но Ферстаппен быстрее его

Австралийский гонщик уверен, что голландец может выступать еще лучше.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо сравнил Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

“Макс быстрее. Не хочу сказать ничего плохого о Себастьяне, но Макс все еще молод и, скорее всего, он станет еще быстрее. Себастьян же в Формуле-1 уже давно.

Думаю, что любой пилот всегда продолжает прогрессировать, но чем дольше ты в Ф-1, тем меньше остается возможностей для роста. У Себастьяна меньше пространства для развития, чем у Макса“, - цитирует австралийца Planet F1.

Напомним, Риккардо выступал за Ред Булл вместе с Феттелем в 2014 году, а Ферстаппеном в период 2016-2018 годах.