Риккардо: Не хочу ничего плохого сказать о Феттеле, но Ферстаппен быстрее его
Австралийский гонщик уверен, что голландец может выступать еще лучше.
Пилот команды Рено Даниэль Риккардо сравнил Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.
“Макс быстрее. Не хочу сказать ничего плохого о Себастьяне, но Макс все еще молод и, скорее всего, он станет еще быстрее. Себастьян же в Формуле-1 уже давно.
Думаю, что любой пилот всегда продолжает прогрессировать, но чем дольше ты в Ф-1, тем меньше остается возможностей для роста. У Себастьяна меньше пространства для развития, чем у Макса“, - цитирует австралийца Planet F1.
Напомним, Риккардо выступал за Ред Булл вместе с Феттелем в 2014 году, а Ферстаппеном в период 2016-2018 годах.
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