Леклер: У нас уже было достаточно разочарований в Феррари

Монегаск выразил надежду, что его команда сможет прибавить.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер прокомментировал старт сезона-2019.

“К сожалению, это не то начало сезона, на которое мы рассчитывали. У нас уже было достаточно разочарований. Но результат придет, но нужно упорно продолжать работать.

Что касается ситуации в Монако, то мы должны извлекать уроки из таких ситуаций, ведь вылет в первом сегменте квалификации был для меня огромным разочарованием.

Это была не та стартовая позиция, на которую мы надеялись. Авария с Хюлькенбергом? Считаю, что это был не более чем гоночный инцидент“, - цитирует монегаска GPFans.

Напомним, Шарль Леклер не сумел финишировать на Гран-при Монако из-за аварии. Ранее глава Феррари извинился перед гонщиком.