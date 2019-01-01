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Бергер: Хэмилтон хочет сравняться с Шумахером по количеству титулов

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Экс-пилот Формулы-1 рассказал, кого ему напоминает британец.
Герхард Бергер
Герхард Бергер
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер сравнил пилота команды Феррари Себастьяна Феттеля и гонщика Мерседеса Льюиса Хэмилтона.

“Себастьян Феттель должен чувствовать себя в команде как дома, ему нужна непринужденная обстановка. Сейчас он не может показать свои способности полностью, как обычно.

Такая же ситуация была, когда он выступал в одной команде с Даниэлем Риккардо в Ред Булл. Себастьян такой же трудолюбивый гонщик, как и Шумахер, но, в сравнении с Михаэлем, ему не хватает умения руководить командой и требовать найма нужных людей. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы доказать, что он по-прежнему номер один. 

Хэмилтон? У Льюиса суперэго. Прежде чем покинуть Мерседес, он хочет сравняться с Шумахером по количеству титулов. Больше всего он мне напоминает Айртона Сенну“, - приводит слова Бергера GPFans.

Ранее Бергер заявил, что поставил бы деньги на победу Феррари в этом сезоне.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Себастьян Феттель
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Источник: www.gpfans.com

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