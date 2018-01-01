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Глава Феррари извинился перед Леклером

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Монегаску не удалось показать хороший результат в квалификации.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Исполнительный директор Феррари Луи Камильери принес извинения пилоту команды Шарлю Леклеру.

Напомним, в квалификации Гран-при Монако Феррари допустили ошибку, не выпустив Шарля на вторую попытку. В итоге он стартовал всего лишь с 15-й строчки.

“Мы приносим Леклеру свои искренние извинения. Главный вывод - такое больше никогда не должно повториться. К сожалению, иногда подобные вещи случаются.

Ми понимаем, что члены нашей команды допустили ошибку. Теперь нужно поскорее забыть об этом и двигаться дальше, постараться сократить отставание от Мерседеса“, - цитирует Камильери GrandPX.News.

Отметим, что это не было единственной проблемой монегаска во время уикенда. Из-за аварии Леклеру также не удалось завершить гонку в Монако.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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Источник: grandpx.news

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