Глава Феррари извинился перед Леклером

Монегаску не удалось показать хороший результат в квалификации.

Исполнительный директор Феррари Луи Камильери принес извинения пилоту команды Шарлю Леклеру.

Напомним, в квалификации Гран-при Монако Феррари допустили ошибку, не выпустив Шарля на вторую попытку. В итоге он стартовал всего лишь с 15-й строчки.

“Мы приносим Леклеру свои искренние извинения. Главный вывод - такое больше никогда не должно повториться. К сожалению, иногда подобные вещи случаются.

Ми понимаем, что члены нашей команды допустили ошибку. Теперь нужно поскорее забыть об этом и двигаться дальше, постараться сократить отставание от Мерседеса“, - цитирует Камильери GrandPX.News.

Отметим, что это не было единственной проблемой монегаска во время уикенда. Из-за аварии Леклеру также не удалось завершить гонку в Монако.