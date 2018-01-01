Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Этот сезон провожу весьма посредственно

Комментариев: 0
Известный автогонщик является лучшим в данный момент, однако все равно недоволен своими результатами.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду Мерседеса, Льюис Хэмилтон заявил, что недоволен своими выступлениями в текущем сезоне. Об этом сообщает Motorsport.

Читай также: Формула-1: Хэмилтон добыл победу, Феттель прервал доминирование Мерседеса

"Чувствую, что нынешний сезон провожу весьма посредственно. Конечно, может быть, чуть выше среднего, но и назвать его удачным я не могу по итогам 6 гонок чемпионата.

Я показал лучшие результаты, какие мог, очень хорошо подготовился, но все равно считаю, что у меня были недоработки в шести стартовых гонках", - сказал Хэмилтон.

Отметим, что в общем зачете пилот является лучшим и занимает 1-е место.

Ранее сообщалось, что Роналду встретился с Хэмилтоном, а его сын сел за руль гоночного болида.

Поделись:
Теги: Льюис Хэмилтон, Формула-1, Ф-1, автогонки, авто
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь