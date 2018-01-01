Хэмилтон: Этот сезон провожу весьма посредственно

Известный автогонщик является лучшим в данный момент, однако все равно недоволен своими результатами.

Британский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду Мерседеса, Льюис Хэмилтон заявил, что недоволен своими выступлениями в текущем сезоне. Об этом сообщает Motorsport.

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"Чувствую, что нынешний сезон провожу весьма посредственно. Конечно, может быть, чуть выше среднего, но и назвать его удачным я не могу по итогам 6 гонок чемпионата.

Я показал лучшие результаты, какие мог, очень хорошо подготовился, но все равно считаю, что у меня были недоработки в шести стартовых гонках", - сказал Хэмилтон.

Отметим, что в общем зачете пилот является лучшим и занимает 1-е место.

Ранее сообщалось, что Роналду встретился с Хэмилтоном, а его сын сел за руль гоночного болида.