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Феттель может завершить карьеру в конце сезона

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Немецкий автогонщик недоволен результатами своих выступлений.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Немецкий пилот команды Феррари Себастьян Феттель может завершить карьеру автогонщика Формулы-1 в конце сезона-2019. Об этом сообщил журналист Джо Сейвуд.

"Такая информация распространилась во время Гран-при Монако. После завоевания четырех чемпионских титулов с Ред Буллом Феттель хотел принести успех Феррари, однако совершил ряд ошибок и сейчас находится под давлением со стороны перспективного товарища по команде Шарля Леклера.

Большой вопрос - кто заменит Феттеля? Рассматриваются кандидатуры Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса", - заявил Сэйвуд.

Напомним, Феттель уступил Хэмилтону на Гран-при Монако.

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Теги: Себастьян Феттель, Феррари, Формула-1, Ф-1
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