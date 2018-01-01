Феттель может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий автогонщик недоволен результатами своих выступлений.

Немецкий пилот команды Феррари Себастьян Феттель может завершить карьеру автогонщика Формулы-1 в конце сезона-2019. Об этом сообщил журналист Джо Сейвуд.

"Такая информация распространилась во время Гран-при Монако. После завоевания четырех чемпионских титулов с Ред Буллом Феттель хотел принести успех Феррари, однако совершил ряд ошибок и сейчас находится под давлением со стороны перспективного товарища по команде Шарля Леклера.

Большой вопрос - кто заменит Феттеля? Рассматриваются кандидатуры Серхио Переса, Кевина Магнуссена, Ромена Грожана и Валттери Боттаса", - заявил Сэйвуд.

Напомним, Феттель уступил Хэмилтону на Гран-при Монако.