Формула-1: Хэмилтон добыл победу, Феттель прервал доминирование Мерседеса

Хэмилтон почти всю гонку сдерживал Ферстаппена, но сохранил лидерство.

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако, выиграв четвертую гонку в сезоне и 77-ю для себя в карьере.

На старте лидеры сохранили свои позиции и самое интересное было внутри пелетона, где с 15-й позиции стартовал Шарль Леклер. Гонщик Феррари агрессивно всех атаковал, прошел Норриса и Магнуссена, а вот при попытке атаки на Хюлькенберга зацепил барьер, повредил болид и пробил себе шину.

Пока Леклер добрался до боксов, на трассе разбросало части его резины и дирекция гонки выпустила автомобиль безопасности. В этот момент произошел еще один ключевой момент гонки. В боксы одновременно поехали Ферстаппен и Боттас. Макса выпустили раньше, но сделали это небезопасно – он прошел Боттаса, но с контактом. В итоге Валттери тут же поехали на второй пит, а Ферстаппен получил штраф в 5 секунд.

Сразу после рестарта закончить гонку из-за повреждений болида был вынужден Леклер.

Вторая часть гонки после рестарта прошла спокойно, но напряженно – Хэмилтон шел первым, но не мог ехать быстро из-за шин медиум. Все остальные были на харде, но узкая трасса в Монте-Карло не давала Ферстаппену обойти лидера. Хэмилтон хоть и жаловался постоянно по радио, до дотерпел до финиша, сохранил лидерство и добыл непростую победу.

Ферстаппен финишировал вторым, но Феттель и Боттас были рядом, поэтому из-за штрафа Макс откатился на 4-е место. Получилось, что Феттель прервал серию победных дублей Мерседес, хотя команда вновь выиграла – в шестой раз в сезоне в шести гонках.