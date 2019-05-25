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Леклер: Трудно принять результаты квалификации, я требую объяснений

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Шарль не понимает, почему ему не разрешили выступить во второй сессии.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер выразил недовольство результатами квалификации Гран-при Монако.

Монегаск потребовал у руководства итальянской "конюшни" объяснить решение не выпускать его на трассу для новой попытки. Из-за этого Шарль выбыл из борьбы уже в первой сессии и начнет гонку на 16-й позиции.

"Я уже спрашивал, уверены ли в команде в моем результате. Они мне ответили, что все в порядке. Я спросил, не стоит ли мне выехать на трассу еще раз. Но на свой запрос я но не получил четкого ответа.

 Тяжело принять такой результат, мне нужны объяснения", - приводит слова Леклера Sky Sports.

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