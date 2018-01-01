Пилоты Мерседес сделали шаг к шестому дублю в чемпионате в шести гонках.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Монако, выиграв свой 85-й поул в карьере.

Уже первая сессия принесла неожиданность – Леклер не выехал на вторую попытку из-за необходимости взвеситься, а его показанного времени в первой попытке оказалось мало, для выхода во вторую сессию. Интересно, что до последнего Феттель не попадал во второй сигмент, но успел проехать быстрый круг в последней попытке и возглавил протокол – 1:11.434, выбив из числа 15-ти лучших своего напарника.

Дальше все прошло без неожиданностей. В итоге Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Монако с новым рекордом текущей конфигурации трассы, завоевав 85-й поул в карьере и второй в сезоне.

Валттери Боттас показал второе время, уступив 86 тысячных – у гонщиков Мерседес первый ряд стартового поля. Учитывая, что в Монако сложно обгонять, есть заявка на шестой подряд дубль на финише.

Со второго ряда стартуют Ферстаппен и Феттель. Себастьян неплохо шел в последней попытке, но допустил ошибку и зацепил барьер. Не слишком сильный удар, Себастьян продолжил ехать, но попытку испортил. Катастрофическая сессия для Феррари.

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