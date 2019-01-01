Хэмилтон: Я удивлен отрывом, который у нас получился во второй практике в Монако

Британский гонщик отметил, что его команда показала просто фантастический результат.

Пилот команды Мерседеса Льюис Хэмилтон признался, что его удивили результаты свободных практик в Монако.

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“Я полностью доволен работой моего болида. Мы вносили лишь небольшие изменения во время тренировок. Но я удивлен отрывом, который у нас получился во второй практике. Не знаю, может, Макс Ферстаппен не смог показать свое время, но наши результаты были просто фантастическими.

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С каждым годом скорость становится здесь все выше. Каждый раз, когда проезжаешь мимо барьеров, чувствуешь, что едешь быстрее“, - цитирует Хэмилтона Crash.

Напомним, Гран-при Монако состоится 26 мая.