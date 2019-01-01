Гран-при Монако: Феррари снова уступает пилотам из Мерседеса

Хэмилтон - первый, Боттас - второй, Феттель - третий.

Льюис Хэмилтон Getty Images

В Монако состоялась первая официальная практика Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон, вторым стал также гонщик Мерседаса - Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из Феррари. Гран-при Монако 2-я практика 1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.11,118 (40 кругов)

2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,081 (47)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,763 (41)

4. Пьер Гасли (Ред Булл) +0,820 (38)

5. Алекс Албон (Торо Россо) +0,913 (50)

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,934 (17)

7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,056 (53)

8. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1,121 (50)

9. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,224 (50)

10. Шарль Леклер (Феррари) +1,232 (41)

11. Ромен Грожан (Хаас) +1,274 (50)

12. Ландо Норрис (Макларен) +1,275 (25)

13. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +1,301 (45)

14. Даниил Квят (Торо Россо) +1,459 (38)

15. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1,634 (43)

16. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,754 (48)

17. Даниэль Риккардо (Рено) +1,770 (51)

18. Ланс Стролл (Рейсинг Пойнт) +3,440 (39)

19. Джордж Расселл (Уильямс) +3,934 (36)

20. Роберт Кубица (Уильямс) +4,028 (44) Гран-при Монако состоится в воскресенье, 26 мая.

Никита Евтушенко