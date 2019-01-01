Феттель: Лауда был уникальной личностью

Немецкий гонщик поделился своими воспоминаниями о легендарном австрийце.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель рассказал о трехкратном чемпионе мира Формулы-1

“Я - везунчик, потому что у меня был шанс не только узнать его, но и регулярно общаться с ним. У него было очень прямое чувство юмора. Иногда ты не мог понять, шутит он или говорит серьезно. Таких людей можно встретить очень редко, но только в Формуле-1.

Он был уникальной личностью. Я слышал о том, что дела у Ники шли не очень хорошо уже некоторое время. У него не было настроения, чтобы поднять трубку и поговорить. Думаю, в такой ситуации ты ценишь каждую мелочь.

Многие люди на самом деле ведут себя иначе, чем когда ты видишь их по телевизору. И таких людей становится все больше. Но Ники никогда таким не был. Он всегда был самим собой. Всегда говорил то, что думал. Он был настоящей личностью, настоящим гонщиком. После него осталась огромная пустота, заполнить которую мы никогда не сможем“, - цитирует немца RaceFans.