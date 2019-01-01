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Феттель: Феррари будет тяжело в Монако

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Немецкий гонщик рассказал об особенностях трассы в княжестве.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал предстоящее Гран-при Монако.

“В Монако нам будет тяжело, потому что мы теряем время на низкоскоростных поворотах, у нас есть  проблемы на таких поворотах, не хватает сцепления. А трасса в Монако фактически полностью состоит из них.

Мастерство пилота может принести результат в Монако. Но кроме того, важно произвести настройки болида. В Монако нужно учитывать много факторов“, - цитирует немца Racefans.

Напомним, гран-при Монако состоится 26 мая.

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Теги: Формула-1, Гран-при Монако, Себастьян Феттель, Феррари
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Источник: www.racefans.net

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