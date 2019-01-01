Феттель: Феррари будет тяжело в Монако

Немецкий гонщик рассказал об особенностях трассы в княжестве.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал предстоящее Гран-при Монако.

“В Монако нам будет тяжело, потому что мы теряем время на низкоскоростных поворотах, у нас есть проблемы на таких поворотах, не хватает сцепления. А трасса в Монако фактически полностью состоит из них.

Мастерство пилота может принести результат в Монако. Но кроме того, важно произвести настройки болида. В Монако нужно учитывать много факторов“, - цитирует немца Racefans.

Напомним, гран-при Монако состоится 26 мая.