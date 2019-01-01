Скончался трехкратный чемпион Формулы-1

Ники Лауда умер на 71-м году жизни.

Трехкратный чемпион Формулы-1 и неисполнительный директор Мерседеса Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет, сообщает ORF со ссылкой на электронное письмо родных бывшего гонщика.

“С глубокой грустью сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость.

Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и нам будет его не хватать“, - сказано в сообщении.

Последние годы жизни австриец часто болел. В 2018 году он перенес тяжелую операцию по пересадке легкого, а неделю назад у него возникли проблемы с донорскими почками.

Отметим, что проблемы с легкими у Лауды начались еще в 1976 году после аварии во время гонки в немецком Нюрбургринге, когда болид австрийского спортсмена загорелся. Тогда он около минуты был в горящей машине, вдыхая токсичные пары.

Андреас Николаус (полное имя Лауды) был трехкратным чемпионом Формулы-1, менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.