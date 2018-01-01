Зайлер: Если Шумахер будет выступать в Формуле-1, то Германия должна проводить Гран-при

Промоутер Гран-при Германии рассказал, почему стороны все еще не подписали контракт.

Владелец автодрома в Хоккенхайме Георг Зайлер отметил, что Германия не хочет проводить этап Гран-при, которое принесет им только убытки.



“Проблема в том, что если у нас не будет контракта с Формулой-1 сейчас, то позже его будет очень сложно подписать заново. В таком случае у переговоров будет другая основа. Требования к автодрому будут гораздо выше, чем при попытке продления соглашения.



Если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то гонка просто обязана проходить в Германии. Это наша позиция. Контракт возможен, но мы не будем заключать соглашение, которое принесет нам убытки“, - цитирует Зайлера Autosport.



Напомним, что у трасса в Хоккенхайме не подписала контракт на сезон-2020.

Ранее сообщалось, что руководство Формулы-1 ведет переговоры о проведении этапов в ЮАР и Марокко.