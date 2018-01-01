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Зайлер: Если Шумахер будет выступать в Формуле-1, то Германия должна проводить Гран-при

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Промоутер Гран-при Германии рассказал, почему стороны все еще не подписали контракт.
Гран-при Германии
Гран-при Германии
Getty Images

Владелец автодрома в Хоккенхайме Георг Зайлер отметил, что Германия не хочет проводить этап Гран-при, которое принесет им только убытки.

“Проблема в том, что если у нас не будет контракта с Формулой-1 сейчас, то позже его будет очень сложно подписать заново. В таком случае у переговоров будет другая основа. Требования к автодрому будут гораздо выше, чем при попытке продления соглашения. 

Если Мик Шумахер будет выступать в Формуле-1, то гонка просто обязана проходить в Германии. Это наша позиция. Контракт возможен, но мы не будем заключать соглашение, которое принесет нам убытки“, - цитирует Зайлера Autosport.

Напомним, что у трасса в Хоккенхайме не подписала контракт на сезон-2020.

Ранее сообщалось, что руководство Формулы-1 ведет переговоры о проведении этапов в ЮАР и Марокко.

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Теги: Формула-1, Гран-при Германии, Мик Шумахер
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Источник: www.autosport.com

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