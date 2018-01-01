Боттас: В борьбе с Хэмилтоном каждая гонка станет решающей
Финский гонщик считает, что другие команды могут составить конкуренцию Мерседесу.
Пилот Мерседес Валттери Боттас прокомментировал борьбу со своим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.
“Пока борьба идет между мной и Льюисом, но впереди очень длинный сезон. Многие команды могут к нам приблизиться. Думаю, что нам предстоит еще и вести конструкторскую борьбу на протяжении всего сезона.
Если мы с Хэмилтоном будем бороться, то каждая возможность, каждая гонка станет решающей. Поэтому я был недоволен итогами Гран-при Испании. Я очень хорошо работал весь уик-энд, выиграл квалификацию, но затем потерял позицию на старте.
Такова жизнь, но впереди еще 16 возможностей победить, это очень много“, - цитирует финаа пресс-служба Формулы-1.
В зачете пилотов Хэмилтон опережает Боттаса на семь очков.
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