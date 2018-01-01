Феттель: У Феррари просто медленный болид

Пилот команды Феррари считает, что его болид уступает в скорости главным конкурентам.

На Гран-при Австралии пилот Феррари Себастьян Феттель стартовал 3-м, однако финишировал 4-м, а болид команды демонстрировал невысокий темп относительно Мерседеса и Ред Булла.

"Думаю, у Феррари сегодня был просто медленный болид. Не знаю, что сказать. У меня были проблемы с шинами, и я первым поехал на пит-стоп.

Впрочем, даже без этого, думаю, у всех остальных было меньше проблем, чем у нас", - приводит слова Феттеля BBC.

Отметим, что по итогам предсезонных тестов Феррари считалась фаворитом первых этапов.

Ранее сообщалось, Боттас выиграл Гран-при Австралии.