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Боттас выиграл Гран-при Австралии

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Льюис Хэмилтон вновь не сумел выиграть в Мельбурне, стартуя первым.
Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот Мерседес Валттери Боттас стал победителем первого в новом сезоне Гран-при Австралии в Мельбурне.

Боттас здорово стартовал, уже на стартовой прямой обошел Хэмилтона и уехал в отрыв, ни разу за гонку не подвергая сомнению свое лидерство.

У Хэмилтона продолжается полоса неудач в Мельбурне – он последние шесть сезонов неизменно выиграет поул, но за это время только раз выиграл гонку. Не удалось и в этот раз.

Третье место в гонке занял Макс Ферстаппен. Он стартовал четвертым, до первого пит-стопа спокойно ехал за Феттелем, а уже после того, как все побывали в боксах, Макс обошел Феттеля даже бросился в погоню за Хэмилтоном. Феттель даже близко не мог держаться в темпе Ред Булла. Макс достаточно долго ехал за Хэмилтоном, находясь в пределами 1-1,5 секунды, но так и не смог навязать ему борьбу.

Из других событий Гран-при Австралии отметим неудачный старт Даниэля Риккардо, который выехал на траву и потерял переднее антикрыло.

В концовке гонки еще состоялась заочная борьба за бонусное очко за быстрейший круг – долгое время его удерживал Боттас, за несколько кругов до финиша лучшим стал результат Ферстаппена, но Боттас успел ответить своим быстрейшим кругом и заработал дополнительное очко.

Результаты гонки:

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Теги: Формула 1, Гран-при Австралии
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