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Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл поул-позишн

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Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

В Мельбурне (Австралия) стартует новый сезон самых популярных автогонок в мире - Формулы-1.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон в шестой раз подряд выиграл квалификацию в Мельбурне и завоевал свой 84-й поул в карьере. На втором месте оказался его партнер по команде Валттери Боттас, а тройку лучших замкнул пилот Феррари Себастьян Феттель. 

Лучшее время в первой сессии показал новичок Феррари Шарль Леклер – 1:22.017, на три сотых опередив Хэмилтона. В секунду уместились результаты 16-ти гонщиков – и борьба продолжалась до последних секунд. Во вторую сессию не прошли Кубица, Расселл, Сайнс, Гасли и Стролл.

Во второй сесcии Хэмилтон прибавил, проехав круг быстрее своего прошлогоднего поула – 1:21.014 – и возглавил протокол. Феттель прервал попытку, вылетев с трассы после ошибки, но машина при этом не пострадала. Из дальнейшей борьбы выбыли: Квят, Джовинацци, Элбон, Риккардо и Хюлкенберг.

В финале в первой попытке лучшее время показал Боттас – 1:20.598, опередив соперников на полсекунды. Хэмилтон ошибся на быстром круге, а остальные оказались не так быстры. Но во второй попытке Хэмилтон прибавил – 1:20.496 – и завоевал поул, на 0,112 опередив своего напарника.

Напомним, Гран-при Австралии состоится в воскресенье, 17-го марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция гонки, которая начнется в 7:00 по киевскому времени.

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Теги: Формула-1, автоспорт, квалификация, Гран-при Австралии, Льюис Хэмилтон
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