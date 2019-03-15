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Хэмилтон выиграл третью практику в Австралии

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Действующий чемпион мира выиграл все три практики первого Гран-при в сезоне-2019.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

В Мельбурне (Австралия) начинается новый сезон Формулы-1. В рамках соревнований состоялась третья практика, лучшим в которой стал Льюис Хэмилтон.

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Пилот Мерседеса проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 22,292 секунды. Второе и третье места заняли пилоты Феррари, а вот партнер Хэмилтона, Валттери Боттас, сумел стать лишь седьмым.

Напомним, Льюис Хэмилтон выиграл и первые две практики в Австралии.

Гран-при Австралии состоится в воскресенье, 17-го марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция гонки, которая начнется в 7:00 по киевскому времени.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Гран-при Австралии, Формула-1, автоспорт, Мельбурн
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