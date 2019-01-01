Феттель: Мерседес выглядит сильнее, чем они говорили

Немецкий гонщик назвал заявления соперника чушью.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал пятничные практики Гран-при Австралии, в которых победил гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон.

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При этом предсезонные тесты показывали лидерство Феррари, а Мерседес провел их неудачно.

“Форма Мерседеса на тестах оказалась чушью. Сегодня они всех удивили. Я бы сказал, что сейчас они находятся в своей собственной лиге.

Посмотрим, что будет в субботу. Сегодня у нас были определенные проблемы, однако Мерседес точно выглядит сильнее, чем они сами говорили“, - заявил немец.