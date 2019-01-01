Формула-1: онлайн трансляция Гран-при Австралии

Вашему вниманию онлайн трансляция первого этапа сезона 2019 года в Мельбурне.

В воскресенье, 17 марта, в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне Гран-при чемпионата мира Формулы-1 – Гран-при Австралии.

Именно в дебютной гонке сезона открывается завеса предсезонных интриг и становится явным соотношение сил в пелотоне, поэтому многие болельщики с нетерпением ждут старта гоночного уик-энда.

Автодром в Альберт-Парке характеризуется весьма скользким покрытием, что часто приводит к вылетам, случайным разворотам и авариям на трассе.

На трассе 16 поворотов, из которых 6 левых и 10 правых. В этом сезоне маршалы приняли решение о трех зонах DRS на Гран-при Австралии.

Расписание заездов

15.03 (03:00) Свободная практика 1

15.03 (07:00) Свободная практика 2

16.03 (05:00) Свободная практика 3

16.03 (08:00) Квалификация

17.03 (07:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 17 марта. Начало трансляции в этой новости в 7:00 по киевскому времени.