Переключиться на мобильную версию

Формула-1: онлайн трансляция Гран-при Австралии

Комментариев: 0
Вашему вниманию онлайн трансляция первого этапа сезона 2019 года в Мельбурне.
Гран-при Австралии: онлайн трансляция
Гран-при Австралии: онлайн трансляция
Getty Images

В воскресенье, 17 марта, в Мельбурне (Австралия) состоится первый в сезоне Гран-при чемпионата мира Формулы-1 – Гран-при Австралии.

Именно в дебютной гонке сезона открывается завеса предсезонных интриг и становится явным соотношение сил в пелотоне, поэтому многие болельщики с нетерпением ждут старта гоночного уик-энда.

Автодром в Альберт-Парке характеризуется весьма скользким покрытием, что часто приводит к вылетам, случайным разворотам и авариям на трассе.

На трассе 16 поворотов, из которых 6 левых и 10 правых. В этом сезоне маршалы приняли решение о трех зонах DRS на Гран-при Австралии.

Расписание заездов

15.03 (03:00) Свободная практика 1
15.03 (07:00) Свободная практика 2
16.03 (05:00) Свободная практика 3
16.03 (08:00) Квалификация
17.03 (07:10) Гонка

Наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 17 марта. Начало трансляции в этой новости в 7:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Формула-1, Гран-при Австралии, онлайн трансляция, автоспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь