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Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл обе пятничные практики

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В Мельбурне стартовал новый сезон Формулы-1.
Льюис Хэмилтон во время свободной практики в Мельбурне
Льюис Хэмилтон во время свободной практики в Мельбурне
Getty Images

В австралийском Мельбуре стартует первый Гран-при Формулы-1 сезона-2019. В рамках соревнования состоялись первые два заезда свободной практики.

Британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой и второй свободной практике на Гран-при Австралии. В первой практике его преимущество над Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера было минимальным.

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Во второй практике вновь Хэмилтон стал лучшим, а второй результат показал его напарник. Обращают на себя внимание результаты Уильямс - в Мельбурне команда выглядит откровенным аутсайдером.

Напомним, наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при Австралии в воскресенье, 17 марта, в 7:00 по киевскому времени.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Гран-при Австралии, Льюис Хэмилтон, практика
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Комментариев (1)
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    15.03.2019, 11:22
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