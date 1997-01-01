Умер гоночный директор Формулы-1

Чарли Уайтинг скончался в возрасте 66 лет.

В Мельбурне скончался гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг. Как сообщает FIA, функционер перенес легочную эмболию. Трагическое событие произошло за три дня до первой гонки сезона 2019 года.

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“С огромным прискорбием я узнал о внезапной смерти Чарли. Я знал его много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и ключевой фигурой в Формуле-1“, - заявил президент FIA Жан Тодт.

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон также почтил память Уайтинга:

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“Я знал Чарли с тех пор, как начал работать в 2007 году. Сегодня утром я был невероятно шокирован, узнав о грустных новостях. Хочу выразить соболезнования его семье.

Безусловно, он знаковая фигура в спортивном мире, и он так много сделал для нас. Пусть Чарли покоится с миром“, - прокомментировал пилот команды Mercedes.

Чарли Уайтинг начал карьеру в Формуле-1 в 1977 году с работы в гоночной команде Hesketh Racing. В 1997 году он был назначен гоночным директором и нес полную ответственность за все технические вопросы и безопасность в гоночном спорте, в том числе за старт Гран При.

Напомним, первая гонка сезона-2019 состоится 17 марта в Австралии.

Ранее сообщалось, что умер экс-чемпион мира в полулегком весе Эусебио Педроса.