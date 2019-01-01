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Хэмилтон: Мы с Боттасом отличные напарники

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Британский гонщик похвалил свою команду.
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал о своем партнере по команде Валттери Боттасе.

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“На первом месте у нас сплоченность. Это то, что работает. Мы с Боттасом отличные напарники. Он отлично работал в течение многих лет, и нет причины его менять. Не чините то, что не сломано. У нас в команде множество невероятных людей, и их энергия действительно вдохновляет видеть так много людей, которые так горят гонками и так едины.

Понятно, что Феррари сильны. Это было понятно еще на тестах. Но мы не узнаем более точной информации, пока не сядем в болиды. Приходите на квалификацию и получите лучшую картину. Обычно в течение первых нескольких гонок становится понятнее, кто чего стоит. Мы сказали, что впереди нам предстоит работа. Мы не сказали, что дело пустяковое“, - цитирует британца BT Sport.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует уже 15 марта в Мельбурне.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
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Источник: sport.bt.com

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