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Феттель дал женское имя своему новому болиду

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Гоночный автомобиль немецкого гонщика будет называться Лина.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель традиционно придумал неофициальное название своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1.

У болида SF-90 будет имя Лина. Себастьян рассказал об этом во время официальной церемонии открытия нового сезона Королевских гонок в Мельбурне.

Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена Джули (2008 год), Кейт (2009), Сладкая Лиза/Буйная Мэнди (2010), Соблазнительная Кайли (2011), Эбби (2012), Голодная Хайди (2013), Сьюзи (2014), Ева (2015), Маргарита (2016), Джина (2017) и Глория (2018).

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 будут начислять одно очко за быстрейший круг.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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