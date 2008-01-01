Феттель дал женское имя своему новому болиду

Гоночный автомобиль немецкого гонщика будет называться Лина.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель традиционно придумал неофициальное название своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1.

У болида SF-90 будет имя Лина. Себастьян рассказал об этом во время официальной церемонии открытия нового сезона Королевских гонок в Мельбурне.

Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена Джули (2008 год), Кейт (2009), Сладкая Лиза/Буйная Мэнди (2010), Соблазнительная Кайли (2011), Эбби (2012), Голодная Хайди (2013), Сьюзи (2014), Ева (2015), Маргарита (2016), Джина (2017) и Глория (2018).

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 будут начислять одно очко за быстрейший круг.