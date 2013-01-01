Райкконен: Доказано, что результат в гонке будет лучше, если до этого немного потусил
Пилот команды Альфа Ромео Кими Райкконен считает, что вечеринки и выпивка позитивно влияют на его результаты в Формуле-1.
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Финн привел в пример сезон-2013, когда он стал вторым на Гран-при Бахрейна и Гран-при Испании.
“Множество раз доказано, что выступаешь лучше, если до этого немного потусил. Все мое лето 2013-го прошло более-менее в тусовках. Ничего нового - для меня это норма. Внешне это может показаться немного странным, но в прошлом для меня это была вполне нормальная история.
Я всегда думал, что это делает более расслабленным, и тогда конечный результат будет лучше, ведь нужно прикладывать много усилий и концентрации на трассе“, - цитирует гонщика пресс-служба Формулы-1.
Кими рассказал, что такому подходу его научил физиотерапевт Йозеф Леберер во время его первого сезона в Формуле-1.
Напомним, новый сезон стартует 15 марта в австралийском Мельбурне.
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