В Формуле-1 будут начислять одно очко за быстрейший круг

Руководство Королевских автогонок решило вернуть старое правило.

ФИА (Международная автомобильная федерация) поддержала идею руководства Формулы-1 вернуть в чемпионат правило, согласно которому автор быстрейшего круга в гонке получает одно очко.

Теперь этот план утвержден официально, сообщает пресс-служба автогонок.

Отмечается, что балл за самый быстрый круг будет присуждаться только в том случае, если установивший его гонщик финиширует в топ-10.

Заработанное очко будет зачисляться как в зачет пилотов, так и в зачет Кубка конструкторов.

Таким образом, в чемпионате можно будет дополнительно заработать 21 очко.

Правило начисления одного очка за лучший круг существовало с 1950 по 1959 год.