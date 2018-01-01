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В Формуле-1 будут начислять одно очко за быстрейший круг

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Руководство Королевских автогонок решило вернуть старое правило.
Чемпион мира-2018 Льюис Хэмилтон
Чемпион мира-2018 Льюис Хэмилтон
Getty Images

ФИА (Международная автомобильная федерация) поддержала идею руководства Формулы-1 вернуть в чемпионат правило, согласно которому автор быстрейшего круга в гонке получает одно очко.

Теперь этот план утвержден официально, сообщает пресс-служба автогонок.

Отмечается, что балл за самый быстрый круг будет присуждаться только в том случае, если установивший его гонщик финиширует в топ-10.

Заработанное очко будет зачисляться как в зачет пилотов, так и в зачет Кубка конструкторов.

Таким образом, в чемпионате можно будет дополнительно заработать 21 очко.

Правило начисления одного очка за лучший круг существовало с 1950 по 1959 год.

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Теги: Формула-1, ФИА
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Источник: www.formula1.com

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