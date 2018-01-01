Хэмилтон: Мерседес еще в прошлом сезоне начал отставать от Феррари

Гонщик отметил, что его команда не случайно стала чемпионом мира.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне.

“Я думаю, что уже в прошлом году мы отставали от Феррари, поэтому нам пришлось трудиться больше, чем мы рассчитывали. А теперь нам нужно сделать еще больше.

И здесь нужно быть осторожными, потому что это очень узкая грань, за которой скрываются фатальные для команды и машин ошибки. У нас лучшая команда, у нас есть опыт, и мы не случайно стали чемпионами мира. Поэтому мы должны хорошо поработать и сохранить баланс.

Они, скорее всего, начали разработку нового автомобиля как минимум на месяц раньше нас. Возможно, как раз тогда, когда мы боролись за титул чемпиона мира“, - цитирует британца Motorsport.com.

Напомним, новый сезон стартует 15-17 марта в австралийском Мельбурне.