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Хэмилтон: Мерседес еще в прошлом сезоне начал отставать от Феррари

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Гонщик отметил, что его команда не случайно стала чемпионом мира.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне.

“Я думаю, что уже в прошлом году мы отставали от Феррари, поэтому нам пришлось трудиться больше, чем мы рассчитывали. А теперь нам нужно сделать еще больше.

И здесь нужно быть осторожными, потому что это очень узкая грань, за которой скрываются фатальные для команды и машин ошибки. У нас лучшая команда, у нас есть опыт, и мы не случайно стали чемпионами мира. Поэтому мы должны хорошо поработать и сохранить баланс.

Они, скорее всего, начали разработку нового автомобиля как минимум на месяц раньше нас. Возможно, как раз тогда, когда мы боролись за титул чемпиона мира“, - цитирует британца Motorsport.com.

Напомним, новый сезон стартует 15-17 марта в австралийском Мельбурне.

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Теги: Формула-1, Феррари, Мерседес, Льюис Хэмилтон
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Источник: motorsport.com

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