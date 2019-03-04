Хэмилтон: Все эти годы мое имя пытались дискредитировать, но я все еще здесь

Гонщик команды Мерседес бурно отреагировал на критику журналистов.

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон посетовал на слухи в СМИ.

Дело в том, что на прошлой неделе гонщик был замечен в Париже в компании звезды НФЛ Оделла Бекхэма и трех девушек, после чего его начали критиковать за разгульный образ жизни.

“Минувшим вечером я ужинал с моей командой, а также с мамой и папой моего крестника, которые являются моими близкими друзьями.

Проходила неделя моды, поэтому куда ни пойди, везде были знаменитости и модели. И вот я покидаю место со своей командой, а на следующее утро читаю в прессе фейковые сообщения о том, что я уехал на машине в компании девушек. Но это моя команда, с которой я работаю. Так что мы приехали и уехали вместе. Расстраивает, что в нашем мире у мужчин не может быть коллег или друзей среди женщин. СМИ сразу начинают выдумывать.

Все эти годы вы пытались дискредитировать мое имя, уничтожить мой имидж, но я все еще здесь и продолжаю расти. Что бы вы ни делали и ни говорили, я всегда буду выше этого.

И нет у меня никакой новой любви. Поэтому перестаньте приписывать их имена к моим. Это очередные фейковые новости. Вот когда увидите меня за руку с девушкой, тогда и сообщайте о новой любви“, - написал британец в cвоих Instagram Stories.