Хэмилтон: Феррари сейчас быстрее, чем Мерседес

Британский гонщик считает, что сезон-2019 будет очень интересным.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что пока что Феррари лучше готов к новому сезону.

“Феррари сейчас быстрее. А это значит, что будет очень сложно, но и очень интересно. Думаю, нас ждет очень упорная борьба, Мерседесу нужно будет использовать все возможные ресурсы.

Есть данные, что свой болид они начали разрабатывать на месяц раньше, чем мы.

У Феррари отличный темп. Впрочем, они быстры на тестах, но за тесты никто очки не начисляет“, - цитирует британца Sky Sports.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует 17 марта.