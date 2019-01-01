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Хэмилтон: Феррари сейчас быстрее, чем Мерседес

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Британский гонщик считает, что сезон-2019 будет очень интересным.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон считает, что пока что Феррари лучше готов к новому сезону.

“Феррари сейчас быстрее. А это значит, что будет очень сложно, но и очень интересно. Думаю, нас ждет очень упорная борьба, Мерседесу нужно будет использовать все возможные ресурсы.

Есть данные, что свой болид они начали разрабатывать на месяц раньше, чем мы.

У Феррари отличный темп. Впрочем, они быстры на тестах, но за тесты никто очки не начисляет“, - цитирует британца Sky Sports.

Напомним, сезон Формулы-1 стартует 17 марта.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Феррари
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Источник: www.skysports.com

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