Хэмилтон: Машина стала лучше

Британский гонщик отметил, что в команде начали привыкать к поведению нового болида.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне.

“Это был успешный день. Здорово, что мы проехали большую дистанцию. Пожалуй, это один из лучших дней, мы многое выяснили.

Во второй половине дня команда использовала то, что узнала в утренней сессии, так что мне любопытно услышать мнение Валттери, но, судя по всему, машина стала лучше. Мы все лучше понимаем поведение W10, так что день прошел позитивно“, - цитирует британца пресс-служба Мерседес.