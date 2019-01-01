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Хэмилтон: Машина стала лучше

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Британский гонщик отметил, что в команде начали привыкать к поведению нового болида.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты предсезонных тестов в Барселоне.

“Это был успешный день. Здорово, что мы проехали большую дистанцию. Пожалуй, это один из лучших дней, мы многое выяснили.

Во второй половине дня команда использовала то, что узнала в утренней сессии, так что мне любопытно услышать мнение Валттери, но, судя по всему, машина стала лучше. Мы все лучше понимаем поведение W10, так что день прошел позитивно“, - цитирует британца пресс-служба Мерседес.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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Источник: twitter.com

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