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Предсезонные тесты в Барселоне: Леклер победил, Хэмилтон - десятый

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В Испании завершился третий день вторых предсезонных заездов.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

В Барселоне определились лучшие пилоты третьего дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1.

Первое место занял пилот команды Феррари Шарль Леклер, Второй результат показал Александер Албон из Торо Россо, а тройку замкнул гонщик Макларена Ландо Норрис.

Все лидеры использовали шины типа С5.

Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 3-й день 

1. Шарль Леклер (Феррари) — 1:16.231 (138 кругов)
2. Александер Албон (Торо Россо) +0.651 (115)
3. Ландо Норрис (Макларен) +0.853 (84)
4. Пьер Гасли (Ред Булл) +0.860 (65)
5. Даниэль Риккардо (Рено) +0.973 (62)
6. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.265 (73)
7. Лэнс Стролл (Рэйсинг Пойнт) +1.325 (103)
8. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1.408 (68)
9. Ромен Грожан (Хаас) +1.623 (15)
10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1.866 (85)
11. Джордж Расселл (Уильямс) — +1.899 (140)
12. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1.968 (53)
13. Валттери Боттас (Мерседес) — +2.632 (91).

Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что это зимнее межсезонье выдалось самым сложным для его команды за все время. 

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер
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