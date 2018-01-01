Предсезонные тесты в Барселоне: Леклер победил, Хэмилтон - десятый

В Испании завершился третий день вторых предсезонных заездов.

В Барселоне определились лучшие пилоты третьего дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1.

Первое место занял пилот команды Феррари Шарль Леклер, Второй результат показал Александер Албон из Торо Россо, а тройку замкнул гонщик Макларена Ландо Норрис.

Все лидеры использовали шины типа С5.

Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 3-й день



1. Шарль Леклер (Феррари) — 1:16.231 (138 кругов)

2. Александер Албон (Торо Россо) +0.651 (115)

3. Ландо Норрис (Макларен) +0.853 (84)

4. Пьер Гасли (Ред Булл) +0.860 (65)

5. Даниэль Риккардо (Рено) +0.973 (62)

6. Нико Хюлькенберг (Рено) +1.265 (73)

7. Лэнс Стролл (Рэйсинг Пойнт) +1.325 (103)

8. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1.408 (68)

9. Ромен Грожан (Хаас) +1.623 (15)

10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1.866 (85)

11. Джордж Расселл (Уильямс) — +1.899 (140)

12. Кевин Магнуссен (Хаас) — +1.968 (53)

13. Валттери Боттас (Мерседес) — +2.632 (91).

Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что это зимнее межсезонье выдалось самым сложным для его команды за все время.