Феттель: У Феррари есть все, чтобы выиграть титул в этом году
Немецкий гонщик считает, что в прошлом году команда не показала все свои возможности.
Пилот Феррари Себастьян Феттель оценил шансы команды на новый сезон.
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“У Феррари сейчас есть все, чтобы выиграть титул, это точно. Возможно, в 2018 году мы где-то не доработали на 100%, чтобы одолеть Мерседес.
У нас есть хороший болид, с которым при правильной работе можно добиваться успеха“, - цитирует немца Sky Sports.
Напомним, сезон Формулы-1-2019 стартует 17-го марта.
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