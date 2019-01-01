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Феттель: У Феррари есть все, чтобы выиграть титул в этом году

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Немецкий гонщик считает, что в прошлом году команда не показала все свои возможности.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель оценил шансы команды на новый сезон.

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“У Феррари сейчас есть все, чтобы выиграть титул, это точно. Возможно, в 2018 году мы где-то не доработали на 100%, чтобы одолеть Мерседес.

У нас есть хороший болид, с которым при правильной работе можно добиваться успеха“, - цитирует немца Sky Sports.

Напомним, сезон Формулы-1-2019 стартует 17-го марта.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари
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Источник: www.skysports.com

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