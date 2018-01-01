Хэмилтон: Это была трудная зима для нашей команды

Гонщик признался, что верит в Мерседес.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон отметил, что это зимнее межсезонье выдалось самым сложным для его команды за все время.

“Это была трудная зима для парней на заводе. Я видел это и слышал от ребят. Вероятно, это самая сложная зима, особенно с еще одним изменением правил. Но если кто-то и может это сделать, я искренне верю, что это мои ребята.

Мы единственная команда, которая выиграла чемпионат в условиях прошлых изменившихся правил“, - цитирует британца RaceFans.

Ранее Валттери Боттас заявил, что может ехать быстрее Хэмилтона.