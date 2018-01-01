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Хэмилтон: Это была трудная зима для нашей команды

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Гонщик признался, что верит в Мерседес.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон отметил, что это зимнее межсезонье выдалось самым сложным для его команды за все время. 

“Это была трудная зима для парней на заводе. Я видел это и слышал от ребят. Вероятно, это самая сложная зима, особенно с еще одним изменением правил. Но если кто-то и может это сделать, я искренне верю, что это мои ребята.

Мы единственная команда, которая выиграла чемпионат в условиях прошлых изменившихся правил“, - цитирует британца RaceFans.

Ранее Валттери Боттас заявил, что может ехать быстрее Хэмилтона.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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Источник: www.racefans.net

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