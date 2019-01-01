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Райкконен: Альфа Ромео - отличная команда

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Финский гонщик отметил, что здесь не так много людей, как в Феррари.
Кими Райкконен и его партнер по команде Антонио Джовинацци
Кими Райкконен и его партнер по команде Антонио Джовинацци
Getty Images

Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен рассказал о своей адаптации в новой команде.

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"Это другая команда, но я бы не сказал, что она лучше или хуже. Мы уже какое-то время работаем вместе, и пока все идет гладко. Все нормально. Когда я нахожусь за рулем болида, то не чувствую разницы.

При смене команды всегда есть сомнения. Бывает, что тебе сложно добиться желаемого, но в этом случае переход дается мне очень легко. У нас отличная команда. В ней не так много людей, как в Феррари, но они отличные ребята и пока все идет гладко", - цитирует Райкконена autosport.com.

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Теги: Формула-1, Кими Райкконен, Альфа Ромео
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Источник: autosport.com

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