Райкконен: Альфа Ромео - отличная команда

Финский гонщик отметил, что здесь не так много людей, как в Феррари.

Пилот Альфа Ромео Кими Райкконен рассказал о своей адаптации в новой команде.

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"Это другая команда, но я бы не сказал, что она лучше или хуже. Мы уже какое-то время работаем вместе, и пока все идет гладко. Все нормально. Когда я нахожусь за рулем болида, то не чувствую разницы.

При смене команды всегда есть сомнения. Бывает, что тебе сложно добиться желаемого, но в этом случае переход дается мне очень легко. У нас отличная команда. В ней не так много людей, как в Феррари, но они отличные ребята и пока все идет гладко", - цитирует Райкконена autosport.com.