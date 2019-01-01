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Леклер: С Феттелем легко находить общий язык

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Гонщик рассказал о своих планах на сезон.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Новичок команды Феррари Шарль Леклер желает выиграть свою первую гонку Формулы-1 как можно скорее.

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“В новом сезоне я хочу действовать более активно, собираюсь ускоряться. Я очень хочу выиграть свою первую гонку уже в ближайшее время. Думаю, что если у производителя гидравлики будет проблема с двумя быстрыми пилотами, это будет для меня хорошим знаком.

Феттель? Мы очень хорошо работаем с Себастьяном, он очень хороший человек. С ним легко находить общий язык и это здорово“, - цитирует монегаска Sky Germany.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Шарль Леклер
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Источник: www.sky.de

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