Леклер: С Феттелем легко находить общий язык

Гонщик рассказал о своих планах на сезон.

Новичок команды Феррари Шарль Леклер желает выиграть свою первую гонку Формулы-1 как можно скорее.

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“В новом сезоне я хочу действовать более активно, собираюсь ускоряться. Я очень хочу выиграть свою первую гонку уже в ближайшее время. Думаю, что если у производителя гидравлики будет проблема с двумя быстрыми пилотами, это будет для меня хорошим знаком.

Феттель? Мы очень хорошо работаем с Себастьяном, он очень хороший человек. С ним легко находить общий язык и это здорово“, - цитирует монегаска Sky Germany.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года.